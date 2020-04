9 tháng tù cho thanh niên 'thông chốt' kiểm dịch, đánh nhân viên trực

Quảng cáo

Cáo trạng cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8/4/2020, Trần Văn Mạnh (24 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi từ nhà sang thôn Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà để giao thịt bò.

Khi Mạnh đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID- 19 của xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) thì bị một cán bộ làm nhiệm vụ tại đây chặn xe, yêu cầu Mạnh dừng xe, giải thích việc bắt buộc phải đeo khẩu trang và khai báo y tế, yêu cầu Mạnh thực hiện.

Tuy nhiên, Mạnh không chấp hành mà còn có nhiều lời nói lăng mạ, xúc phạm và dùng ghế inox hành hung người tại chốt kiểm dịch khiến 1 người bị thương.

Ngay sau đó, Tổ công tác cùng công an xã Thống Nhất đã bắt giữ mạnh về trụ sở ủy ban xã, lập biên bản, quản lý vật chứng và bàn giao Mạnh cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà.

Đến ngày 9/4, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Mạnh về tội chống người thi hành công vụ. Trong phiên xét xử sơ thẩm sáng nay, Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà đã tuyên phạt bị can Trần Văn Mạnh 9 tháng tù giam.

Hoàng Long