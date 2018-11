9X đi ô tô bị bắt trước cửa khách sạn vì tàng trữ ma túy

Vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ trên địa bàn xã Long Định vào tối ngày 27/11. Và danh tính các đối tượng gồm Dương Minh Cảnh (SN 1989, ngụ phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cùng Bùi Tấn Tài (SN 1988) và Phạm Thị Mỹ Hằng (SN 1990, đều ngụ phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM).

Đối tượng Bùi Tấn Tài.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 20h ngày 27/11, xe ô tô con loại 7 chỗ ngồi mang BKS 66A-045.97 do tài xế Dương Minh Cảnh điều khiển chở theo Bùi Tấn Tài và Phạm Thị Mỹ Hằng lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ TP.HCM về miền Tây.

Đối tượng Phạm Thị Mỹ Hằng.

Khi xe vừa qua cầu Rượu (thuộc địa bàn ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thì tài xế Cảnh ghé xe vào lề đường. Lúc này Hằng xuống xe, đi bộ băng qua đường rồi đến phía trước một khách sạn ven đường để trao đổi cùng nhóm thanh niên đang chờ trước đó.

Tang chứng thu được tại hiện trường.

Do có biểu hiện nghi vấn, công an huyện Châu Thành phối hợp công an xã Long Định tiến hành kiểm tra nhóm đối tượng trên.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Qua kiểm tra trên người Bùi Tấn Tài, cơ quan chức năng thu giữ 4 bao ni lông màu trắng, bên trong có chứa tin thể màu trắng trong suốt (nghi ma tuý đá) và 1 bao ni lông bên trong có chứa 2 viên thuốc nén (nghi thuốc lắc).

Tiếp tục kiểm tra nhanh trên xe ô tô, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1 bao ni lông màu trắng bên trong có chứa tin thể màu trắng trong suốt (nghi ma tuý đá).

Xe ô tô chở các đối tượng

Tổng trọng lượng tin thể màu trắng trong suốt nghi ma tuý đá khoảng 40 đến 50 gam. Ngoài ra cơ quan chức năng còn tạm giữ 1 xe ô tô mang BKS 66A-045.97, 1 cân tiểu li dùng để phân chia ma tuý, 4 điện thoại di động các loại cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo qui định của pháp luật.

Đức Thịnh