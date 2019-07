9X kề dao vào cổ người phụ nữ cướp tiền, điện thoại

Quảng cáo

Ngày 28/7, công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết đang tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Thiên (SN 1995 trú tại xóm Hợp Nhất, xã Lạc Hưng, Yên Thủy) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, công an huyện Yên Thủy nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị T. (SN 1979, trú tại xóm Hợp Nhất, xã Lạc Hưng, Yên Thủy) vào khoảng 4h ngày 26/7 chị T. một mình điều khiển xe máy đi chợ đến khu vực xóm Hợp Nhất, xã Lạc Hưng thì bất ngờ có một nam thanh niên đi xe máy không có biển kiểm soát bám theo sau.

Khi chị T. đi đến đường lên dốc xóm Minh Tiến, xã Lạc Hưng thì bị đối tượng vượt lên chèn ép phải dừng xe lại. Tiếp đó, đối tượng dùng 1 con dao dài khoảng 50cm kề vào cổ uy hiếp chị T., khống chế cướp 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc túi xách bên trong có số tiền khoảng 1.000.000 đồng. Sau khi gây án đối tượng điều khiển xe mô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, do vụ việc xảy ra vào sáng sớm trên đoạn đường vắng người, không có nhân chứng, vì thế việc điều ra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Yên Thủy đã bắt giữ được đối tượng gây án sau 12 tiếng đồng hồ.

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang lẩn trốn tại nhà của một người quen trên đồi keo thuộc địa phận xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, cách hiện trường gây án khoảng 80km.

Bước đầu, tại cơ quan công an đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thanh Hà