Ai cầm đầu 'đường dây' làm giả gần 1.000 vé trận cầu Việt Nam - Thái Lan

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng để điều tra vụ sản xuất, tiêu thụ gần 1.000 vé giả xem trận bóng Việt Nam- Thái Lan.

Các đối tượng tham gia sản xuất, tiêu thụ vé giả gồm: Bùi Văn Kiên (SN 1970), Nguyễn Khắc Ấn (SN 1968) cùng trú tại Hà Nội và Nguyễn Đình Chiến (SN 1991, quê tỉnh Hà Nam). Các bị can bị khởi tố về tội “Làm, buôn bán tem giả, vé giả”. Trong đó, Bùi Văn Kiên bị xác định là chủ mưu, cầm đầu tổ chức sản xuất và trực tiếp bán vé ra thị trường. Ấn và Chiến là 2 đồng phạm.

Quá trình điều tra, công an xác định, trước trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan (ngày 19/11), Kiên mua 3 chiếc vé thật, sau đó đặt Công ty TNHH Đầu tư In Việt Nam do Nghiêm Văn Thành làm giám đốc in 30.000 chiếc tem để dán lên vé giả cho giống những vé thật.

Kiên cũng mang phôi vé giả thuê Nguyễn Khắc Ấn (chủ cửa hàng photocopy trên phố Nguyễn Chí Thanh) để chỉnh sửa, in ấn. Do không thạo phần mềm chỉnh sửa, Ấn bảo nhân viên là Nguyễn Đình Chiến thực hiện. Chiến và Ấn lấy phôi vé chỉnh sửa số seri, số ghế rồi copy màu thành 300 tờ A4 (mỗi tờ A4 được 3 vé giả) với chi phí in 6.000 đồng/tờ A4.

In xong được 900 vé giả trận Việt Nam - Thái Lan, mệnh giá 400.000-500.000 đồng, Kiên dùng 30.000 tem giả dán lên, sau đó dùng dao tạo lỗ thủng trên vé giả giống thật. Có vé, Kiên rủ Lê Anh Tuấn cùng đi tiêu thụ trước cổng Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Mỗi vé bán được, Kiên cho Tuấn 200.000 đồng.

Đại diện Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, vụ việc làm vé giả được phát hiện từ khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với UAE. Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho trận cầu, tổ trinh sát phát hiện tại khán đài B có trường hợp 2 người một vé và những chiếc vé này có dấu hiệu bất thường. Cảnh sát nghi vấn một người đàn ông bán vé xem bóng đá giả, nhưng người này lợi dụng lúc lộn xộn đã bỏ đi.

Đến ngày 19/11, người đàn ông này lại xuất hiện với số lượng lớn vé xem trận Việt Nam - Thái Lan. Anh ta đã bán cho một người phụ nữ 15 cặp vé thu về 42 triệu đồng (giá 2,8 triệu đồng/cặp). Người phụ nữ này đã bán được 4 cặp vé, 11 cặp còn lại nghi ngờ giả nên trả lại. Ngay sau đó, cảnh sát đã đưa người đàn ông nghi vấn bán vé giả về trụ sở để làm rõ. Qua đó xác định, người này là Bùi Văn Kiên.

Nguyễn Hoàn