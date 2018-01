Ám ảnh bố chồng đâm chết con dâu

Ngôi nhà của Quách Văn Dinh (56 tuổi, trú tại bản Khà, xã Ái Thượng) nằm bên sườn đồi, thưa thớt nhà dân bên cạnh. Ngoài 3 gian nhà lợp pro xi măng, phía đốc trái nhà là gian bếp nền đất, mái tranh cũ kỹ xiêu vẹo là nơi xảy ra vụ án mạng do Quách Văn Dinh cầm dao đâm 3 nhát vào người con dâu là Bùi Thị Hậu (25 tuổi) khiến chị Hậu tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiếc bàn thờ tạm của con trai ông Dinh là Quách Văn Quyển (chồng chị Hậu) vừa chết vì bệnh được hơn 50 ngày lạnh khói hương. Với trạng thái thất thần, chưa tin những điều vừa xảy ra với gia đình mình, bà Hà Thị Nầu (vợ ông Dinh) kể lại: Sáng 5/1, ông Dinh cùng một người con rể đến nhà ông thông gia (bố chị Hậu) ở bản Trênh, xã Ái Thượng để mời và đón con dâu về làm giỗ 49 ngày cho Quyển. Chiều cùng ngày, trong lúc Hậu đang cùng người nhà làm cơm cúng 49 ngày cho chồng thì bất ngờ ông Dinh (đang ngồi chẻ mía ngoài sân cho cháu ăn) cầm dao đi vào chém 3 nhát vào chân nên tử vong trên đường đi cấp cứu. “Tôi cũng không rõ con dâu và chồng tôi có xích mích gì mà lại xảy ra chuyện như vậy”- bà Nầu nói.

- Ngôi nhà của gia đình bà Nầu- nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hoàng Lam Nhọc nhằn kể lại sự việc, bà Nầu liên tục ngừng câu chuyện như để lấy hơi để thở. Bà nói: “Giờ đây, tôi chưa biết làm thế nào cho cuộc sống phía trước. Hiện có 4 đứa cháu (3 nội, 1 ngoại) đang ở cùng tôi. Trong đó có hai cháu (một cháu lớp 9, một cháu lớp 6) do điều kiện bố, mẹ chia tay nhau nên về ở với ông, bà; còn 2 cháu (một đang học lớp 1, một mới hơn 3 tuổi) là con của Hậu và Quyển”. Bà Nầu nói đang mang nhiều bệnh trong người, lo sợ mình không thể lo được cuộc sống cho các cháu.

Bản Khà là bản cuối cùng của một nhánh của xã Ái Thượng ở bên này, còn bản Trênh (nhà của bố mẹ để nạn nhân Hậu) cũng là bản cuối cùng của nhánh bên kia xã. Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc, ở bản Trênh nhiều người trong gia đình vẫn tập trung bên bàn thờ của Hậu ở trong ngôi nhà mới xây của bố, mẹ đẻ.

Trong câu chuyện như có nhiều điều day dứt, ông Bùi Văn Hoan (bố nạn nhân Hậu) kể: Trước đó hai vợ chồng Hậu đi làm thuê ở trong miền nam. Hai đứa nhỏ nhờ ông, bà bên nội chăm sóc. Hậu kể với chúng tôi, sau khi chôn cất chồng được một thời gian ngắn, đã bị bố chồng chửi bới và đuổi đánh. Việc này có sự chứng kiến của một số người.

Lần gần nhất là vào ngày 27/12/2017, bị ông Dinh đuổi đánh, Hậu phải nhờ sự can thiệp của họ hàng gần đó, sau đó nhờ mọi người đưa về nhà bố, mẹ đẻ. Ông Hoan dưng dưng cầm bức thư của Hậu viết tường trình sự việc bị bố chồng chửi, đuổi đánh với ban thôn bản Khà. Trong thư Hậu cũng xin, thông báo với ban thôn bản Khà việc mình về ở nhà với bố, mẹ đẻ mà không ở với gia đình nhà ông Dinh nữa.

- Lá thư (do ông Hoan cung cấp) của nạn nhân Hậu gửi thôn trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng Lam Ông Hoan kể tiếp, sáng 5/1, ông Dinh cùng một người con rể khác của ông Dinh đến nhà mời gia đình và xin đưa con dâu về làm giỗ 49 ngày cho chồng. Trưa hôm đó, gia đình tôi mời ông Dinh và người con rể này ở lại dùng cơm trưa. Trong bữa cơm trưa, ông Dinh chỉ dùng vài chén rượu. Sau đó, ông Dinh đèo đứa cháu đầu, còn người con rể đèo Hậu về nhà. Cứ có linh tính không tốt, khoảng 15 phút sau khi Hậu đi, tôi vội vàng đi xe máy đến nhà ông Dinh vì lo sợ con xảy ra điều không hay.

Lúc đó khoảng 14h chiều, tôi ngồi trên nhà uống nước với người con rể của ông Dinh. Còn ông Dinh cứ cầm con dao đi lại, nói ra chẻ mía cho cháu ngoài sân. Lúc này trong bếp, có Hậu và vài ba người nhà. Hậu đang nói chuyện với mọi người trong bếp khi soạn quần áo để đem sang nhà ngoại dùng, thiếu một số cái. Ngay lúc đó, ông Dinh đi vào bếp đâm, chém nhiều nhát vào chân Hậu. Hậu la lên, chạy được lên nhà rồi gục vào người tôi. Ông Dinh cầm dao chạy theo, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi la lớn lên, sau đó ông ấy bỏ chạy lên đồi phía sau nhà.

“Liên kết những tình tiết diễn ra trong ngày xảy ra sự việc và sự việc trước đó Hậu bị chửi bới, đuổi đánh, gia đình tôi đang nghi ngờ là ông Dinh có chủ ý hãm hại con dâu” - ông Hoan cho biết thêm.

Được biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, công an xã Ái Thượng đã nhận được đơn của chị Bùi Thị Hậu và công an viên bản Khà báo lên với nội dung giữa ông Dinh và chị Hậu có mâu thuẫn với nhau, cần bản và công an giải quyết. Nhưng đơn của chị Hậu chưa được giải quyết thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nói về tương lai hai đứa con của Hậu, ông Bùi Văn Hoan cho biết: “Dù hoàn cảnh gia đình tôi còn khó khăn, nhưng nếu gia đình bên nội không có điều kiện nuôi dưỡng hai cháu, gia đình tôi sẽ đón cháu về nuôi và cho hai cháu đi học”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thì ngày 5/1, ông Quách Văn Dinh có mời gia đình thông gia và gọi con dâu là Bùi Thị Hậu về gia đình làm giỗ 49 ngày cho chồng chị Hậu, vì sau khi chồng chết, chị Hậu về nhà bố mẹ đẻ ở bản Trênh, cùng xã Ái Thượng sinh sống. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị bữa cơm chiều để cúng anh Quách Văn Quyển - chồng chị Hậu, ông Dinh ngồi chẻ mía ngoài sân cho các cháu ăn. Lúc này, ông Dinh có nghe chị Hậu nói thiếu một số quần áo, ông Dinh xông vào bếp đâm hai nhát vào chân chị Hậu, làm đứt động mạch chủ nạn nhân. Do bị mất máu nhiều, nên nạn nhân Hậu đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, ông Dinh bỏ trốn vào rừng. Được sự vận động của gia đình, lực lượng chức năng, sáng 6/1, ông Dinh đã đến Công an huyện Bá Thước đầu thú. Bố chồng chém chết con dâu vì đòi đi làm ăn xa Trong lúc về thắp hương 49 ngày cho người chồng quá cố, người vợ trẻ sinh năm 1992 ở Thanh Hóa đã có mâu thuẫn với bố chồng và bị người đàn ông này chém chết.

Hoàng Lam