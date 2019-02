Anh trai Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân rời quê bất thường

Trong lúc cả nhà rối bời lo cho số phận của Nghiêm thì mùng 7 Tết, Hoàng (anh trai nạn nhân) vội vã rời Việt Nam sang Canada sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch khiến ai cũng bất ngờ.

Hé lộ manh mối vụ án

Hiện Công an huyện Bình Sơn đã thu thập clip do camera an ninh ở một nhà dân xã Bình Thạnh (gần khu vực xảy ra vụ việc) ghi lại hình ảnh hai kẻ lạ mặt bịt kín khẩu trang tạt axit, dùng mã tấu chém vào vùng chân nạn nhân.

Bước đầu, cảnh sát ghi nhận hung thủ gây án chạy xe máy màu trắng, nói giọng các tỉnh phía Bắc. Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng công an huyện Bình Sơn mở rộng điều tra, phân tích hình ảnh, thu thập chứng cứ ráo riết truy tìm thủ phạm.

Làm việc với cảnh sát, nạn nhân cho hay trước khi ra tay hung thủ gọi đúng tên, anh giật mình quay lại thì bị tạt axit trúng vùng mặt, chảy tràn xuống tay, chân gây bỏng nặng.

Trong lúc nạn nhân té ngửa xuống đường, hai kẻ lạ mặt tiếp tục dùng mã tấu chém ba nhát vào hai chân của Nghiêm rồi lạnh lùng bỏ đi. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát ghi nhận chiếc xe Air Blade của nạn nhân ngả nghiêng bên lề đường còn dính nhiều chất lỏng màu trắng (nghi axit).

Công an huyện Bình Sơn đã đề xuất cơ quan quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada). Tuy nhiên, sau hai ngày xảy ra vụ án, anh trai nạn nhân đã vội vã rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch nghỉ Tết ban đầu.

Khai với cảnh sát, Ngọc Trâm (bạn gái Nghiêm), cho biết trong quá trình làm việc và sinh sống tại Canada, anh Nghiêm có mâu thuẫn với một số người tại Canada.

Ông Võ Duy Linh (cha của Nghiêm) thẫn thờ lo cho số phận con trai sau vụ việc bị tạt axit, cắt gân chân. Ảnh: Minh Hoàng.



Sau khi học xong cấp 3, nạn nhân được bảo lãnh ra nước ngoài và định cư tại Canada nên rất ít về địa phương. "Nhiều khả năng vụ việc xảy ra do mâu thuẫn xuất phát ở nơi Nghiêm định cư, khi về thăm quê thì bị theo dõi, tạt axit", ông Thanh nhận định.



Theo gia đình nạn nhân, mùng 2 Tết, Hoàng từ Canada về quê ăn Tết, đến tối mùng 5 thì xảy ra vụ việc em trai cùng bạn gái bị kẻ lạ tấn công tạt axit, chém vào vùng chân.



Sau một tuần vật vã chăm sóc con trai út Võ Duy Nghiêm bị kẻ lạ mặt tạt axit, cắt gân chân cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, tối 15/2, bà Phạm Thị Dìa, mẹ của Nghiêm (ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) đón xe đò về quê trong tâm trạng mệt mỏi, rối bời.



Sau nhiều đêm thức trắng, khuôn mặt người mẹ tròn 66 tuổi hốc hác, tiều tụy, nặng trĩu âu lo cho tuổi trẻ của con trai có nguy cơ tàn phế. Nhìn vợ nằm mê man trên giường, ông Võ Duy Linh (cha của Nghiêm) buồn bã, nước mắt chảy dài.



"Nghe tin Công ty bảo hiểm ở Canada điều động chuyên cơ bay đến Đà Nẵng cùng ê-kíp nhân viên y tế đưa con trai cùng bạn gái qua Thái Lan điều trị, gia đình yên tâm phần nào. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn lo lắng nhiều cho đôi mắt của con tổn thương nặng sau khi bị kẻ lạ tạt axit", người cha bộc bạch.



Theo ông Linh, trước năm 2013, Võ Duy Hoàng (con trai đầu) từng đưa Nguyễn Thị Ngọc Trâm (em gái của vợ Hoàng) từ Canada về Quảng Ngãi thăm chơi đồng thời giới thiệu làm quen với một thanh niên địa phương. Tình yêu đôi bạn trẻ không thành, Trâm không thể bảo lãnh chàng trai này sang Canada.

Làng quê xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), nơi gia đình nạn nhân từ Canada ăn Tết. Ảnh: Minh Hoàng.



Dịp Tết Kỷ Hợi 2019 là lần thứ 3 Ngọc Trâm từ nước ngoài về thăm Quảng Ngãi (lần đầu tiên Hoàng đưa về; hai lần kế tiếp gồm năm 2014 và năm nay Trâm về với tư cách bạn gái của Nghiêm).



Tối 9/2 (mùng 5 Tết), cả gia đình hẹn nhau đi ăn tối ở khu vực Biển Rạng (gần sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam). Con trai út Võ Duy Nghiêm (26 tuổi) chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi trước. Cháu ngoại Nguyễn Duy Phương (26 tuổi) lái ôtô đưa các thành viên còn lại của gia đình đi sau.



Khi ôtô chạy đến chợ Bình Thạnh thì Phương nhận cuộc gọi từ một người đi đường thông báo rằng anh Nghiêm bị kẻ lạ mặt tấn công tạt axit, chém vào vùng chân.



Tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi ăn tối.



Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công. Chúng đã tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn bạn gái ngồi phía sau bị bỏng nhẹ.



Không chỉ tạt axit, kẻ lạ mặt còn rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Theo Zing