Ba thanh niên tử vong khi đi câu cá

TPO - Ngày 30/3, ông Nguyễn Hùng Vỹ - Chủ UBND thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến 3 thanh niên tử vong trên ngầm Soi Di (thuộc khu bán ngập của hồ Thuỷ điện An Khê - Ka Nak, địa phận xã Xuân An, thị xã An Khê).