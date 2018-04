Bản tin Hình sự 18H: 11 cô gái bị 'má mì' ép bán dâm 110 lần/ngày

Thành (ngụ huyện Phong Điền) đã cầm dao đâm vào ngực người đàn bà 35 tuổi rồi tự sát bất thành. Nạn nhân nữ tử vong sau 2 ngày cấp cứu còn người đàn ông hiện đã qua cơn nguy kịch. Công an huyện Phong Điền (Cần Thơ) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn sau 3 năm quan hệ tình cảm với "cô hàng xóm" dù đã có gia đình,. Nạn nhân nữ tử vong sau 2 ngày cấp cứu còn người đàn ông hiện đã qua cơn nguy kịch. Công an huyện Phong Điền (Cần Thơ) đang điều tra vụ việc.

Lừa tìm hộ việc với mức lương cao, trong 2 tháng, Phạm Thanh Sang (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bán 11 cô gái miền Tây sang Trung Quốc cho Trần Thị Xen (33 tuổi, ngụ Lào Cai) lấy 37 triệu đồng.. Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt cả 2 đối tượng trên về tội Mua bán người.Bắn "thử súng" hơi có dùng ống ngắm và giảm thanh,. Công an tỉnh Lâm Đồng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn "Giữ người trong trường hợp khẩn cấp" đối với T.M.K để điều tra vụ việc.Lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất trong quá trình soi chiếu hành lý xách tay vừa. Qua kiểm tra trực quan và xác định đây là 1 thỏi vàng nguyên khối có trọng lượng 1 kg.Công an tỉnh TT-Huế đãliên quan vụ 3 cây “khủng” bị chặn phạt, tạm giữ tại thị xã Hương Thủy. Theo Kiểm lâm TT-Huế, cả 3 cây đều là cây đa sộp, hồ sơ đầy đủ.Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã. Cuộc khám xét trong khoảng 4 giờ diễn ra lặng lẽ. Trước đó ông Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) vừa bắt khẩn Thạch Hữu Huỳnh (SN 1993, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản. Trước đóSau khi. Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang truy tìm chiếc xe container để điều tra, xử lý.

