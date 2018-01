Bản tin Hình sự 18H: Bị vây bắt tại hiện trường khi đang hiếp dâm bé gái

Thấy bé gái 8 tuổi đang tha thẩn chơi một mình trên địa bàn huyện Trà Ôn,. Nghe tiếng kêu khóc của nạn nhân, người dân địa phương đã vây bắt được nghi phạm ngay tại hiện trường. Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Vĩnh về tội Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết) Để đón khách tại khu khu công nghiệp Amata thuộc phường Long Bình,. Một đồng nghiệp của nạn nhân đến can ngăn cũng bị đuổi đánh. Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Đang điều khiển ô tô trên đường Ngô Quyền hướng về trung tâm TP Buôn Ma Thuột,. Công an TP Buôn Ma Thuột đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi để cháu chơi một mình khoảng 30 phút, bà ngoại vào kiểm tra phát hiện bé Hồ Quang Huyền (3 tuổi, trú bản Khe Rôông) đã mất tích.. Gia đình cháu Huyền không yêu cầu cơ quan chức năng huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) khám nghiệm tử thi. (Xem chi tiết) Sau khi người phụ nữ thuê phòng rời đi,. Công an TP Bà Rịa vẫn đang phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang truy tìm lai lịch người phụ nữ và điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường lao động thuộc phân trại số 5 Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên),. Được biết, sau khi bỏ trốn phạm nhân này đã ẩn nấp cách trại 100m. (Xem chi tiết) Sau khi lẻn vào nhà anh Nguyễn Thế Phương (ngụ phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một),. Công an TP. Thủ Dầu Một đã trích xuất camera để điều tra, truy bắt đối tượng này. (Xem chi tiết) Nghi ngờ chồng ngoại tình,. Nghi phạm sau đó tới cơ quan chức năng đầu thú. Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Phượng Thy về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết) Do không thể trả khoản nợ gần 2 triệu đồng,. Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

