Xâm hại bé gái 8 tuổi trong nhà vệ sinh

Ngày 16/1, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng Phan Quốc Vĩnh (19 tuổi, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo công an, ngày 2/1, Vĩnh đi chơi cùng mẹ trên địa bàn huyện Trà Ôn. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Vĩnh thấy bé gái tám tuổi đang chơi tha thẩn một mình nên nảy sinh ý định giao cấu.



Vĩnh kéo bé vào nhà vệ sinh, dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại với bé. Vì quá đau nên em bé khóc lớn. Mọi người chạy đến chứng kiến mọi việc và giao Vĩnh cho công an.



Tại cơ quan công an, Vĩnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh