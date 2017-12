Bản tin Hình sự 18H: U50 hoang báo bị 2 trai trẻ hiếp dâm

Nghe tiếng kêu cứu, VTL (16 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) chạy ra thì. Hai nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện. Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hiền (48 tuổi, trú thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu) về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.Phát hiện 2 thanh niên (trú xã Hương Long) đi trên 1 chiếc xe máy đang bắt trộm chó,. Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phải giải tán đám đông quá khích để đưa 2 đối tượng đi cấp cứu. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Thái Bình đã. Trước đó Quyền bị cáo buộc lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền tỷ của người dân nhưng do bị can này bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CQĐT đã ra quyết định truy nã. (Xem chi tiết) Lợi dụng lúc người tình vắng nhà,. Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Thắng để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em. (Xem chi tiết) Khóa cửa shop thời trang tại thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) rồi về nhà tránh bão, sáng hôm sau,. Công an huyện Châu Đức (tỉnh BR-VT) đang điều tra, làm rõ (Xem chi tiết) Công an huyện Phú Ninh đang hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt đối với bà Lê Thị H. (43 tuổi, trú xã Tam An) về tội Báo thông tin giả đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.Sáng 27/12,. Phiên tòa dự kiến diễn trong 14 ngày. HĐXX gồm 5 người trong đó có 2 thẩm phán gồm các ông Nguyễn Ngọc Huân (chủ tọa) và Trương Việt Toàn. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân