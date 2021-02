Bản tin Hình sự: 30 tiếp viên 'phục vụ' hàng chục khách giữa đêm

Liên quan tới việc, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết không có căn cứ chứng minh về hành vi quan hệ nam nữ bất chính bởi khi bị phát hiện bà H. đang tắm trong nhà vệ sinh tắm còn ông T. ở trần và ngồi trong phòng. Tuy nhiên, tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau thể hiện giữa ông T. và bà H. đã có mối quan hệ không trong sáng.Bất ngờ. Tiến hành thử nhanh chất gây nghiện, cảnh sát phát hiện 33 đối tượng dương tính với chất ma túy; thu giữ một số tang vật nghi là ma túy các loại.Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã. Cảnh sát cho biết, nhóm thanh niên này hoạt động theo từng tốp, hiện đã điều tra xác minh thêm khoảng 25 trường hợp nghi vấn và xác định khoảng 30 xe gắn máy liên quan đến vụ việc này.Hơn. Hàng chục người đang lắc tài xỉu bị khống chế, nhiều con bạc băng đồng, nhảy xuống kênh nhưng đa số bị trinh sát chốt chặn, bắt giữ.Bị đưa về trụ sở công an và qua kiểm tra. Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ Vũ Thi Trường để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".Gán một phần nợ trong tổng số tiền 5 triệu đồng mà người em họ vay mượn nhiều năm trước chưa trả,. Sau khi gây án, nghi can Dũng đã tới Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự Trần Văn Nam và Vũ Hải Nam, (cùng 32 tuổi), Trần Đình Khánh và Trần Văn Quang (cùng 39 tuổi) để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".Kiểm tra chiếc xe khách tại khu vực ngã tư Cầu Mưng (khối 3, thị trấn Hưng Nguyên), Công an huyện Hưng Nguyên. Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) yêu cầu Trưởng công an 18 xã, thị trấn tập trung xác minh truy tìm đối tượng Vũ Văn Tĩnh.

Sơn Ngân