Bản tin Hình sự: 4 cô khỏa thân massage cho 1 khách giá hơn 3 triệu

Lê Văn Kha (SN 1952, ngụ huyện An Minh) nổi cơn ghen rút dao đâm 2 nhát vào cổ bà Huỳnh Mỹ Hiệp (SN 1969, trú huyện An Biên) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Kha về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Nghe trộm vợ 'hờ' nói chuyện điện thoại với một người đàn ông lạ,. Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Kha về hành vi Giết người.

cháu H. bị tố hiếp dâm mẹ bạn học, trước đó Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho rằng không khởi tố vụ án hình sự vì “cháu H. có hành vi dùng vũ lực để quan hệ tình dục với bà V. nhưng không thành" là chưa chính xác. Theo đó, công an vừa thông báo đính chính kết quả xác minh tố giác về tội phạm, khẳng định: Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 157 BLTTHS (không có sự việc phạm tội, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự) kết thúc xác minh tố giác và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của bà V. (Xem chi tiết) Liên quan tới vụ. Theo đó, công an vừa thông báo đính chính kết quả xác minh tố giác về tội phạm, khẳng định: Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 157 BLTTHS (không có sự việc phạm tội, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự) kết thúc xác minh tố giác và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của bà V.

Châu Hữu Hạnh (33 tuổi) đi tìm. Khi thấy chị này đang ngồi nhậu với hai người đàn ông lạ, gã chồng tức giận rút dao đâm vợ tử vong. Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ Châu Hữu Hạnh về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Không thấy vợ về sau khi thông báo đến nhà người quen lấy áo và điện thoại để quên,. Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ Châu Hữu Hạnh về hành vi Giết người.

Trần Văn Tú (19 tuổi, trú xã Ea Hồ) xảy ra mâu thuẫn với bảo vệ Dương Văn Thuận (45 tuổi) nên cầm rựa trèo vào trường chém nạn nhân trọng thương. Ông Thuận bị đứt toàn bộ nhóm cơ duỗi cẳng tay, tỷ lệ thương tích 33%. (Xem chi tiết) Mang hung khí đến trước cổng trường THCS ở xã Ea Toh (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp,. Ông Thuận bị đứt toàn bộ nhóm cơ duỗi cẳng tay, tỷ lệ thương tích 33%.

bắt quả tang 3 đối tượng có liên quan đến việc ném đá vào xe ô tô chạy trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng (đoạn qua xã Tiền Phong) gây hư hại cho một số ô tô. Đặc biệt, cả 3 đối tượng đều chưa đến tuổi vị thành niên. Công an đang lấy lời khai, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết) Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa mật phục,. Đặc biệt, cả 3 đối tượng đều chưa đến tuổi vị thành niên. Công an đang lấy lời khai, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

khởi tố, bắt tạm giam hai cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT là ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn để điều tra vì có sai phạm trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Cả hai bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết) Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã. Cả hai bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở massage trên đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão), công an quận 1 (TP.HCM) đã. Theo đó, khách đến đây luôn được phục vụ trong tình trạng khỏa thân và được gợi ý kích dục với giá 600.000 đồng và hơn 3 triệu đồng nếu muốn 4 nữ nhân viên phục vụ.Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Hồ Thị Kỷ, Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã bắt Danh Tiến (27 tuổi, quê Sóc Trăng).. Sau khi gây án Tiến bỏ trốn khỏi TPHCM và bị truy nã.

