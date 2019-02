Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát ở Sài Gòn: Bắt nghi phạm cuối

Ngày 23/2, Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an tại TPHCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tại TPHCM phối hợp với Công an xã Hồ Thị Kỷ, Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã bắt Danh Tiến (27 tuổi, quê Sóc Trăng). Tiến chính là người liên quan đến vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM ngày 28/3/2018.

Theo đó, sau khi gây án Tiến bỏ trốn khỏi TPHCM. Lệnh truy nã Tiến được công an phát đi sau đó, các trinh sát Phòng 5, Phòng 10, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ công an đã vào cuộc truy tìm Tiến.

Tiến nhận đã cùng 4 người khác bàn bạc và lên kế hoạch chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Sau khi gây án, Tiến được chia 30 triệu đồng. Khi bị truy nã, Tiến đã trốn nhiều nơi ở miền Tây như Cần Thơ, Tiền Giang và Bến Tre. Khi Tiến trốn về nhà vợ nằm ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau thì bị bắt.

Hiện Tiến đang được Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an di lý về để bàn giao cho Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, Tiến đã có 1 tiền án về đồng phạm giết người xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, ngày 28/3/2018, bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị nhóm người trong đó có Tiến dùng dao truy sát ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau thời gian điều tra, công an đã bắt 6 người có liên quan. Đến ngày 19/7/2018, Tiến bị khởi tố, Công an TPHCM sau đó đã ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích.

