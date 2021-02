Bản tin Hình sự: Bất ngờ tiền chênh lệch từ một phi vụ bán thận

Quảng cáo

Từng có kinh nghiệm đi bán thận nên Trần Xuân Hiệp (SN 1991) và Nguyễn Duy Phương (SN 1988, cùng trú quận Đống Đa) lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận rồi liên hệ với người mua để hưởng chênh lệch từ 200 đến 300 triệu đồng một phi vụ. Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Hiệp và Phương để điều tra về hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người. (xem chi tiết)

Một người đàn ông Hàn Quốc (SN 1974) được phát hiện tử vong trong căn hộ cho thuê tại tầng 21 tòa nhà R2 chung cư Goldmark City bên cạnh lá thư được nghi là thư tuyệt mệnh viết tay bằng tiếng Hàn. Hiện vụ việc đang được công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) điề tra, làm rõ. (xem chi tiết)

Nghi ngờ anh B.V.D có quan hệ tình ái với vợ mình là T.T.L nên anh N.V.C (SN 1986, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang) dùng dao tấn công, hành hung anh D khiến nạn nhân bị thương tích ở vùng ngực phải và má trái. Công an huyện Việt đã tạm giữ C về hành vi cố ý gây thương tích. (xem chi tiết)

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Sa Văn Khuyên (SN 1960, trú thành phố Sơn La) - Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La cùng 3 bị can để điều tra về sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế; nhiều danh mục hàng hóa, thiết bị y tế không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký, gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước. (xem chi tiết)

Do mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt gia đình, Vũ Thanh Hùng (SN 1984, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dùng dao chém liên tiếp vào vợ tên T (SN 1988) tại nhà khiến người này tử vong. Công an thị xã Sơn Tây đã bắt giữ Hùng để điều tra về hành vi Giết người. (xem chi tiết)

Công an Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (SN1983, ngụ xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Trung là “ông trùm” trong đường dây mua, bán hoá đơn giả trong trong vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu vừa bị Công an Đồng Nai triệt phá. (xem chi tiết)

Bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang cùng 10 người khác lắc tài xỉu ăn tiền tại ấp Hòa Hạ, xã Kiến An (huyện Chợ Mới, An Giang), Trần Chí Hùng (29 tuổi) đã dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và có hành vi hành hung cán bộ làm nhiệm vụ. Công an huyện Chợ Mới đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hùng về tội “Chống người thi hành công vụ”. (xem chi tiết)

Thấy anh trai là Vi Văn Bảy ((SN 1992, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) uống rượu say và đánh đập hai con ruột nên Vi Đức Vinh (SN 1995) vào căn ngăn thì bị Bảy dùng dao đâm liên tiếp hai nhát vào ngực trái và cổ trái. Hậu quả anh Vinh tử vong sau đó. Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bảy để điều tra về hành vi Giết người. (xem chi tiết)

Lộc Liên