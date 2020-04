Bản tin Hình sự: Bất ngờ với nhân thân của Đường 'Nhuệ'

Quảng cáo

Chiều tối 25/4, Tỉnh uỷ Thái Bình đã ra thông cáo báo chí, thông tin chính thức về vụ kết quả đấu tranh, xử lý ban đầu đối với ổ nhóm tội phạm do vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường ‘Nhuệ’) cầm đầu.Theo đó, Đường "Nhuệ", 49 tuổi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, đi lao động tự do tại Liên bang Nga và trở về địa phương vào cuối năm 2007. Đối tượng này thường xuyên có biểu hiện tụ tập một số đối tượng không có công ăn, việc làm, gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. (xem chi tiết)

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã bắt giữ tài xế xe tải Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 cháu bé tử vong. Theo lời ông T – ông ngoại cháu bé thì Vinh và gia đình mình có họ hàng gần, con cô con cậu. (xem chi tiết)

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Huynh (SN 1982, quê Gia Lai, Giám đốc Cty TNHH Huynh Mang Yang, "chiến binh" Sasuke - người chơi game show Không giới hạn nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. (xem chi tiết)

Sử dụng tài khoản Facebook tên “James Ng” đăng tải bài viết có nội dung “Mới nhận được tin hôm nay có người chết vì corona virus ở Việt Nam...” và chia sẻ 14 bài viết chứa nội dung không đúng sự thật về dịch COVID-19 cũng như nói xấu chế độ và Nhà nước Việt Nam, Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị Công an TP Cần Thơ đề nghị truy tố về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. (xem chi tiết)

Tối 25/4 trong lúc tuần qua tại khu vực thành phối Mới Bình Dương, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự Công an TP Thủ Dẩu Một đã tiến hành vây bắt hàng chục thanh niên có hành vi tụ tập đua xe ở đường Hùng Vương (phường Hòa Phú) nên tiến hành vây bắt. Có 15 chiếc xe máy các loại bị tạm giữ với các hành vi "không đủ tuổi điều khiển phương tiện, không giấy phép lái xe, dàn hàng ngang, nẹt pô, thay đổi kết cấu, hình dán xe..."(xem chi tiết)

Không xin lại được chiếc xe đang bị tạm giữ vì không xuất trình được giấy tờ liên quan, nhóm người manh động mang theo hung khí xông vào trạm kiểm lâm Cù Đinh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), hành hung nhân viên và cướp đi chiếc xe máy. Cơ quan chức năng đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh các đối tượng vi phạm. (xem chi tiết)

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Kon Tum liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển ma tuý trên địa bàn. Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Giang (21 tuổi, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) có hành vi mua 3 gói tinh thể rắn màu trắng, 69 viên nén màu hồng và một viên nén màu xanh đem đi bán lại để kiếm lời. Hay Nguyễn Thành Nam (SN 1993, huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông) và Phạm Bùi Anh Quốc (SN 1998,trú cùng huyện) bị bắt vì tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 400g ma tuý đá. (xem chi tiết)

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa thanh tra phát hiện ông Nguyễn Quốc Bắc, nguyên Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc (về hưu tháng 8/2019) có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao trái quy định 71 lô đất, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp