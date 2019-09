Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 2 tiếp viên bán dâm 8 triệu đồng trong khách sạn

Sau khi nhắn tin từ biệt và gửi gắm đứa con trai 4 tuổi cho người thân,. Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của đôi vợ chồng trên.

Do mâu thuẫn,trước cổng công ty ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm 4 nghi phạm trên để điều tra, xử lý.

Phát hiện công an quận 5 (TP HCM) ập vào kiểm tra quán bar 068 trên đường Hùng Vương (phường 9), hàng trăm dân chơi tháo chạy toán loạn. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều gói nylon chứa các viên nén nghi là ma túy đồng thời .

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bị can đối tượng Nghiêm Xuân Thành (20 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình) về tội "Giết người". Đối tượng trên

Đến quán H.P. đường Lê Duẩn (quận Đống Đa) để tìm và khuyên nam nhân viên ở đâu không nên đánh người yêu cũng là bạn của mình,khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Công an quận Đống Đa (Hà Nôi) đã bắt giữ Thuận đề điều tra vụ án.

Do khoản nợ hơn 3 tỷ đồng con rể của em gái không chịu trả,. Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra vụ án mạng này.Công an tỉnh Thanh Hoá vừabị các đối tượng bắt trộm tập trung ở các địa bàn Quảng Xương, Sầm Sơn, Thọ Xuân.