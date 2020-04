Bản tin Hình sự: Bố đạp cửa cứu con bị xâm hại, bắt 'yêu râu xanh' dưới gầm giường

Liên quan tới vụ nữ đại gia tại Thái Bình là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) bị bắt để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích,. Quyết định này được đóng dấu “Nguy hiểm”.Công an TPHCM phối hợp với Viện KSND TPHCM và các đơn vị liên quan tiến hành. Trước đó nạn nhân được phát hiện tử vong nghi ngã từ tầng 14 của tòa nhà sau khi cùng 8 đồng nghiệp uống 3 chai rượu mạnh và 12 chai bia.Mâu thuẫn tiền bạc,. Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trên để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".Thấy Công an TP Tân An (tỉnh Long An). Lực lượng chức năng tạm giữ 38 con bạc, thu hơn 224 triệu đồng, 3 ô tô, 31 xe máy...Sang nhà hàng xóm chơi thấy bé N.T.N (SN 2011) ngồi học một mình, Nguyễn Đức Hưng (SN 1977) bế nạn nhân vào buồng để thực hiện hành vi đồi bại.rồi đưa nghi can đến trụ sở UBND xã Đô Lương (huyện Đông Hưng, Thái Bình) để trình báo.Nghe thấy tiếng kêu của P.T.B.M. (16 tuổi, quê TP Huế) thuê trọ tại khu phố 8A phường Long Bình (TP Biên Hòa),. Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án.Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt tạm giam Bùi Anh Dũng (29 tuổi, ngụ phường Tân An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng này. Dũng được xác định có nồng độ cồn rất cao, dương tính với chất ma túy.Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết. Trước đó, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng yêu cơ quan cầu công an khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.Kiểm tra đột xuất cơ kinh doanh internet do Lê Tuấn Anh (SN 1995, ở số 138 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi) làm chủ,. Nhóm thanh thiếu niên khai, đến đây để chơi game xuyên đêm, nhóm còn lại giả vờ ăn nhậu để đánh lừa cơ quan chức năng.Đem can xăng 5 lít đến tiệm may của chị T.K.H. (SN 1981) ở chợ Phước Hải (huyện Đất Đỏ) để "nói chuyện" và khi xảy ra cãi vã,. Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bị can Trần Xuân Dũng về hành vi “Đe dọa giết người”.

Sơn Ngân