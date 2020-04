Cảnh sát nổ súng khống chế sới bạc, thu giữ hơn 220 triệu đồng

Quảng cáo

Trưa 9/4, Công an TP Tân An (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh triệt phá tụ điểm cờ bạc chuyên nghiệp tại ấp 2, xã Bình Tâm, TP Tân An.

Vị trí sới bạc nằm sâu trong vườn cây và luôn có hàng chục thanh niên cảnh giới. Khi lực lượng chức năng ập vào, nhiều đối tượng định bỏ chạy nên trinh sát buộc phải nổ súng khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ lắc tài xỉu, 1 cục nam châm, 1 bộ phát wifi, 1 tivi, 1 lap top, 2 máy bắn cá đã hỏng, hơn 224 triệu đồng, 31 xe máy, 31 ĐTDĐ, 3 ô tô cùng 38 con bạc.

Theo các con bạc, sới bạc này do Mai Thế Phương (38 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An) đứng ra tổ chức.

Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.

Dân trí