Bản tin Hình sự: Chồng bị xử lý vì lên facebook ví vợ như virus corona

Kiểm tra hành chính một nhà nghỉ,. Theo lực lượng chức năng, 2 cô gái khai nhận đã liên hệ và thỏa thuận với khách qua mạng xã hội trước khi thuê nhà nghỉ để thực hiện hành vi mua bán dâm.Đi làm về không thấy vợ nấu cơm do không có tiền mua gạo,. Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Danh Cang để điều tra về tội "Giết người".VKSND quận Bình Thạnh (TP HCM) vừa truy tố Nguyễn Tiến Dũng-cựu nhân viên tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thuộc Sở LĐTB&XH TP.HCM) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.Do ngủ gật,. Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã khởi tố bị can đối với bà Lộc về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.Bỏ trốn sau khi dùng hung khí đâm một người bị thương,. Công an đang di lý nghi phạm từ Hậu Giang về Ninh Bình để điều tra, xử lý.Xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát khi đòi nợ,. Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ Hồng để điều tra làm rõ hành vi Giết người.Mâu thuẫn vợ chồng,. UBND xã An Tịnh (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính Tín và cho biết công an vẫn đang làm rõ các hành vi khác của Tín để xác minh, xử lý.Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Công Vinh (SN 1971, trú khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về tội “Đánh bạc”.

Sơn Ngân