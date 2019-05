Bản tin Hình sự: Cơ sở massage 'tuyển' hàng loạt nữ nhân viên để bán dâm

200 cán bộ chiến sĩ Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa ập vào kiểm tra vũ trường New Phương Đông (đường Đống Đa) phát hiện 190 người đang say sưa nhảy múa trong tiếng nhạc mạnh.; cơ quan chức năng cũng thu 128 chai rượu ngoại, 36 bình shisa không có hóa đơn chứng từ...

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để. 'Gã đồ tể' này được cho sát hại 2 nam thanh niên vì bị đánh và "vòi tiền" sau va chạm giao thông; còn đâm 2 phụ nữ thương vong do mâu thuẫn tình cảm.Sau khi nhắc nhở nữ chủ nhân một shop quần áo trên đường Nguyễn Trãi vì xả rác ra đường,. Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã chỉ đạo công an vào cuộc để làm rõ vụ việc.Liên quan tới vụ 2 xác người bị nhét trong thùng phuy tại xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng),. Công an Bình Dương đang điều tra vụ án.