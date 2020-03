Bản tin Hình sự: Đập rách mặt bạn nhậu vì bị nói không uống cạn cốc bia

Quảng cáo

Bực tức vì bị bạn nhậu là Lê Minh Đức (32 tuổi, trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) trách móc chuyện không uống cạn cốc bia, Nguyễn Xuân Thông (33 tuổi) cầm cốc thủy tinh đánh vào mặt Đức khiến anh ngã xuống nền nhà, bị nhiều vết rách ở mặt do các mảnh thủy tinh găm vào, tổn hại sức khỏe 17%. Hiện công an huyên Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố Thông về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 nhưng bị can trốn khỏi địa bàn nên bị cảnh sát truy tìm. (tin tổng hợp).

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ đối tượng Phạm Tuấn Anh (SN 1989; trú tại Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị T. ký hợp đồng mua khẩu trang của Tuấn Anh với tổng giá trị là 169 triệu đồng và đặt cọc trước 65 triệu đồng. Tuy nhiên, đến hẹn chị T. không thể liên lạc được với Tuấn Anh và người này cũng không giao hàng. (xem chi tiết)

Khoảng 2h sáng 29/2, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô (Kon Tum) đã mật phục, bắt 11 đối tượng lâm tặc tại tiểu khu 277 (thuộc xã Đắk Tơ Nga, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11 xe máy độ chế, khoảng 12m3 gỗ dổi (nhóm III). (xem chi tiết)

Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1996, trú tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về tội Giết người và Cướp tài sản. Tuấn chính là bị can giết chủ nợ rồi đốt xác trong thùng phuy để phi tang gây xôn xao những ngày vừa qua. (xem chi tiết)

Công an huyện Minh Hoá (Quảng Bình) đang hoàn tất hồ sơ xử lý Cường (31 tuổi, trú xã Hoá Tiến) về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Cường điều khiển xe 16 chỗ dừng bên đường liên thôn Ông Chinh, xã Hóa Tiến chặn chiếc ôtô chở gà của anh Trần Bảo Sa và cướp 200.000 đồng. Khám xét xe của Cường, nhà chức trách thu hai viên ma túy tổng hợp. (tin tổng hợp)

Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lộc, 39 tuổi để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều 17/2, Lộc chạy xe máy ở đường liên xã thấy ông Lê Văn Ky (47 tuổi) ngủ trên võng trước nhà liền lẻn vào lấy trộm ví có 250.000 đồng nhưng bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Lộc khai trong hai tiếng trước đã thực hiện trót lọt 4 vụ tương tự. (tin tổng hợp)

VKSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa phê chuẩn lệnh tạm giam bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện cùng cấp đối với Mai Phương Tú (sinh năm 1991, trú thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) về tội cố ý gây thương tích quy định tại khoản 3 Điều 134 BLHS. Trước đó, khi đi nhậu về, đứng trước nhà tại thôn Phú Lạc thì thấy ông Đinh Văn Hữu (sinh năm 1964, trú xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đi qua và nói “Lạ chứ không quen đâu mà nhìn”. Tú bực tức nên đuổi theo rồi nhặt miếng ngói vỡ đánh trúng vào vùng trán của ông Nghi làm ông ngã xuống đường bất tỉnh, bị thương tích 32%. (tin tổng hợp)

Trong lúc vệ sinh bên ngoài két sắt, tại khu vực quầy thu ngân của siêu thị Vinmart, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Phú, địa chỉ số 78-80 Trần Phú, Nha Trang. Nguyễn Thị Phương Trang (SN 1978, trú thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) phát hiện két không khóa nên lấy trộm 12.480.000 đồng bỏ vào trong áo rồi đem xuống tầng hầm, đi ra ngoài trung tâm thương mại trả nợ cho Hải (chưa xác định) rồi tiếp tục trở lại siêu thị làm việc. TAND TP Nha Trang vừa tuyên phạt Trang về tội trộm cắp tài sản. (tin tổng hợp)

