Khởi tố bị can đối tượng giết chủ nợ rồi đốt xác trong thùng phuy

Cụ thể, Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1996, trú tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó vào chiều ngày 22/02/2020, Công an huyện An Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông Phạm Văn Trường (sinh năm 1971, ở Xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòn) có 1 xác chết là nam giới có nhiều thương tích và bị đốt cháy. Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng).

Khởi tố hung thủ giết người rồi đốt xác trong thùng phuy để phi tang, ảnh: Công an Hải Phòng.

Điều tra ban đầu xác định vụ án giết người và cướp tài sản, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện An Dương phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La điều tra, truy bắt.

Đến ngày 23/2, các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1996, trú quán Xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) tại tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận khoảng 12h30 ngày 22/2, khi Tuấn đang ở nhà một mình thì anh N.V.L. đi xe máy đến đòi nợ (cả gốc lẫn lãi là 6,8 triệu đồng). Không có tiền trả nên bị anh L. nói nặng lời, Tuấn tức giận xuống bếp lấy dao rựa. Nhân lúc anh L. ngồi ghế bấm điện thoại, Tuấn chém liên tiếp vào người chủ nợ.

Sau khi nạn nhân chết, Tuấn tháo chiếc nhẫn vàng, lấy trong ví của anh L. 6 chiếc điện thoại di động và 930.000 đồng rồi cho xác vào thùng phuy kéo ra sau vườn, lấy giẻ cho vào và châm lửa đốt. Do lửa cháy kém, Tuấn tháo một ít xăng trong xe máy của nạn nhân đổ vào phuy và tiếp tục đốt rồi rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Đến 16h30 cùng ngày, Tuấn đến cửa hàng điện thoại ở xã Thiên Hương (Thủy Nguyên, Hải Phòng) bán chiếc điện thoại di động của anh L. được 4 triệu đồng rồi ra Quốc lộ 10 bắt xe khách bỏ trốn.

Hoàng Dương - Phương Linh