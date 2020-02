Bản tin Hình sự: Đối tượng trốn truy nã về Việt Nam xin đầu thú vì sợ Covid -19

Quảng cáo

Hôm nay (19/2), công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đối tượng truy nã về tội liên quan đến ma túy tên Lương Văn Tú (SN 1993, trú xã Yên Na, Tương Dương) đến đầu thú sau hơn 3 năm bỏ trốn. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, được công an vận động, lại lo sợ quá trình trốn truy nã có thể bị nhiễm dịch Covid -19 nên đối tượng này quyết định về Việt Nam đầu thú. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ hủy hoại rừng quy mô lớn ở Đắk Nông, sáng 19/2, ông Lê Quang Dần – Phó giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này xác nhận: Chi cục Kiểm lâm vừa chuyển hồ sơ, đề nghị xử lý hình sự vụ hủy hoại rừng tại tiểu khu 1522, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH Hoàng Ba (Cty Hoàng Ba). (xem chi tiết)

Trong cơn ngáo đá, Dương Quang Bình (SN 1977; trú số 12 ngõ 609 Bạch Đằng) vung dao “đòi xử” những người có mặt trong nhà em gái khiến em rể của nghi phạm là nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng (SN 1978; ở 14 ngõ 609 Bạch Đằng) - Phó trưởng Đoàn hát Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) tử vong tại chỗ. Đối tượng Bình đã bị tổ công tác 113 Công an quận Hoàn Kiếm khống chế đưa về trụ sở. (xem chi tiết)

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ đường dây nhập lậu máy tính xách tay và điện thoại di động từ Mỹ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 12 kiện hàng chứa 207 máy tính xách tay, các loại (Dell, Macbook...), 3 điện thoại di động (đã qua sử dụng), tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng. (xem chi tiết)

Tại cơ quan công an thị xã Bến Cát (Bình Dương), Đỗ Thanh Nghĩa (43 tuổi) – đối tượng trong vụ trút mưa dao vào vợ cũ trên địa bàn khai, vài ngày trước khi gây án, một người anh trai của chị L.T.Q.H (30 tuổi, vợ cũ của Nghĩa) cùng một số thanh niên bất ngờ chặn đánh Nghĩa. Cho rằng mình bị chặn đánh là do vợ cũ nên Nghĩa tìm gặp chị H tại cửa tiệm bán vé máy bay (phường Tân Định, thị xã Bến Cát) để "nói chuyện" rồi bất ngờ rút dao đâm nạn nhân gục tại chỗ. (xem chi tiết)

Võ Văn Trường (19 tuổi) ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho đang ngồi uống cà phê trong quán ngay góc đường Nguyễn Huỳnh Đức - Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 2, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang với 2 người khác thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng cầm hung khí truy sát. Người này bỏ chạy thì bị chém trúng tay, chân, bị dao đâm trúng lưng gục xuống đường và tử vong trước khi đến bệnh viện. Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra truy bắt nhóm thanh niên gây án. (xem chi tiết)

Chiều 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) 10 năm 6 tháng tù giam và 20 đồng phạm với các tội danh “Cố ý gây thương tích”; “Giữ người trái pháp luật“; “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trước đó, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc. (xem chi tiết)

Ngày 19/2, Công an huyện Củ Chi vận động người dân hỗ trợ tham gia truy tìm vật chứng liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn 'khỉ') dùng súng AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi hôm 29 và 30/1 vừa qua. Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 – 301.98 (số khung: 10CY074929; số máy: 10B1074939); Xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 – 595.12 (số khung: HC09E – 0157923; số máy: 9083Y – 157830). (xem chi tiết)

Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hồng (SN 1985; ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) - lái xe khách BKS 29B-312.33 chạy tuyến Sơn La - Hà Nội để điều tra, làm rõ về việc cất giấu hơn 720 triệu mà hành khách là vợ chồng anh N.T.M. (trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu) để quên khi đi từ Hà Nội lên Sơn La trên chuyến xe khách mà anh Hồng làm tài xế (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp