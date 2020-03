Bản tin Hình sự: Dùng bình trà đánh chết 'con nợ'

Quảng cáo

Liên quan đến vụ việc lộ hình ảnh nhạy cảm nghi của vị lãnh đạo một ngành của tỉnh Hậu Giang hồi tháng 2, ông Cam Quang Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đã xác định được nhân vật trong hình ảnh là ai. Tuy nhiên do đang trong quá trình xác minh nên chưa thể tiết lộ cụ thể. (xem chi tiết)

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt L.H.T (trú tại Phú Phương, Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Trước đó, ngày 10/3, T. đã đăng tải trên trang cá nhân thông tin có người ở khu vực Trúc Bạch trốn cách ly để về nhà ở xã Phú Phương gây hoang mang dư luận. (xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Định đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố Lê Thanh Thủy (SN 1986, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) về tội “giết người”. Trước đó, trong quá trình đòi nợ Bùi Cao Sơn (SN 1971, cùng trú ở xã Mỹ Hiệp) và xảy ra cự cãi, Thủy cầm bình trà bằng sứ đánh mạnh vào vùng sau đầu bên trái của ông Sơn khiến nạn nhân ngã úp người xuống nền xi măng vỉa hè và tử vong sau đó. (xem chi tiết)

Ngày 13/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Tuấn, Nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT&TT 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và được trả tự do tại toà. (xem chi tiết)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Mai Văn Hướng (SN 1972, hộ khẩu thường trú ở TP Hà Nội, làm nghề rửa xe). Theo đó Hướng nói dối có quen biết rộng, đề nghị gia đình của Phạm Thành Nhi (SN 1996, đang bị Công an TP Thủ Dầu Một bắt giữ) đưa 300 triệu để chạy án. (xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án điều tra, bắt và khởi tố nhóm đối tượng nghiện ma túy chuyên trộm cắp hoa lan, trong đó có vụ bẻ khóa trộm 150 chậu lan đột biến tại nhà anh Nguyễn Bảo Lâm (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) khiến khổ chủ ngất xỉu. (xem chi tiết)

Bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông – trật tự (Công an huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) yêu cầu dừng xe khi đang cùng đồng bọn câu trộm chó và kéo lê trên đường thuộc thị trấn Hồ Xá, Lê Hồng Quyết (42 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã dùng xịt hơi cay chống cự, tháo chạy nhưng bị bắt sau đó. Nhà chức trách đang truy tìm người còn lại. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án cựu cán bộ phòng tài nguyên môi trường Nguyễn Lê Giang lừa gần 100 tỷ đồng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã triệu tập bà L.T.H - mẹ đẻ của Nguyễn Lê Giang. Theo đó, tài liệu các nạn nhân trong vụ việc này cung cấp cho cơ quan công an là các phiếu đăng ký góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng mặt bằng, lô đất, diện tích, số tiền đặt cọc… Trong phiếu đăng ký có ghi (phần viết tay) và có chữ ký ghi tên: L.T.H. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp