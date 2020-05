Bản tin Hình sự: Lộ mặt kẻ đồi bại sau khi bé 14 tuổi sinh con khi đi khám đau bụng

; một người khác đã đánh đập, ép “tình địch” của Thọ phải quỳ lạy. Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã bắt tạm giam Thọ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản.

Bị. Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã điều tra và khởi tố, tạm giam Đoàn Văn Dần (SN 1986, quê Hải Dương) về hành vi Giao cấu với trẻ em. Đối tượng này thừa nhận đã quan hệ tình dục với nạn nhân nhiều lần khi sống và làm thuê tại nhà L..Chiều 8/5, sau 3 ngày xét xử, TAND Tối cao tuyên án giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải (SN 1985, ở Thủ Thừa, Long An) - ngươi đã bị TAND tỉnh Long An phạt tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản. Theo đó, quyết định Giám đốc thẩm kết luận Hồ Duy Hải bị kết án tử hình vì hai tội Giết người và Cướp tài sản "là không oan".Công an tỉnh Thanh HoáTheo phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan Thanh Hóa, lôxe này đều có dấu hiệu buôn lậu, làm giả thủ tục giấy tờ, nguồn gốc.Do ghen tuông vì nghi chị M.T.D (SN 1993, hiện đang là chủ một spa) có “bồ”,Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa khởi tố bị can đối với Võ Văn Tuấn (SN 1990), Bùi Thị Như Q. (SN 2002, cùng quê Thái Bình) về hành vi "Môi giới mại dâm"; Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú Hà Nội) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".Liên quan vụ đòi tiền 'bảo kê' ở Đồng Nai,- nghi phạm vừa bị bắt ở khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Được biết, nhóm của Loan không chỉ thu tiền "bảo kê" tiểu thương ở gần Khu công nghiệp Thạnh Phú mà còn giao cho Tuấn "cá" tổ chức thu tiền "bảo kê" của tiểu thương ở khu vực chợ Hóa An, TP Biên Hòa.Đi tù về phát hiện người tình đã đi lấy chồng,. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt được Vạn sau 8 giờ gây án tại huyện Can Lộc.Kiểm tra đột xuất một quán karaoke tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu) do Vũ Thị Thanh (26 tuổi) làm chủ,; thu 5,5 viên thuốc lắc, 1 gói Ketamine... tại hiện rường. Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên do Nguyễn Thành Trung, (27 tuổi, trú thị trấn Thịnh Long) cung cấp.

Sơn Ngân