Bản tin Hình sự: Ni cô 19 tuổi ở Quảng Nam bị nhóm trộm hiếp dâm

Quảng cáo

Phát hiện 3 người đang lấy trộm tủ lạnh và máy lọc nước ở tịnh thất T.L. (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam), ni cô H.T.N.Q. (19 tuổi) la lên. Tuy nhiên nhóm trộm không buông tha. Chúng khống chế ni cô, hiếp dâm rồi lấy đi 1,5 triệu đồng. Công an huyện Núi Thành đang truy tìm nhóm người trên. (xem chi tiết)

Một nhóm gồm 5 nam, 6 nữ, độ tuổi từ 20-41, là công dân Việt Nam, trú tại các tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An sang Quảng Tây (Trung Quốc) kiếm việc làm trở về và tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới thuộc địa phận TP. Móng Cái (Quảng Ninh) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về khu cách ly tập trung. (xem chi tiết)

Ông D.M.P (SN 1988, cán bộ thuộc Phòng giao dịch của BIDV huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình) bất ngờ “mất tích” trong khi dư luận địa phương cho rằng nguyên nhân do liên quan đến số tiền nợ lên đến hàng chục tỉ đồng. Hiện đã có đơn của công dân gửi Công an huyện Bố Trạch yêu cầu vào cuộc điều tra. (xem chi tiết)

Chỉ trong vài ngày trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) liên tiếp xảy ra 4 vụ ô tô bị đập vỡ kính trộm tài sản. Công an địa phương đang khẩn trương vào cuộc truy tìm thủ phạm. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định đối tượng là một người đàn ông. (xem chi tiết)

Phát hiện gia đình chủ hụi là N.T.C.T (39 tuổi, trú thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) "mất tích" sau khi vay nợ mười mấy tỷ đồng nên hàng chục người dân đã tụ tập trước nhà của bà này, căng lều bạt, băng rôn, đặt xác chết giả, đặt bàn thờ cúng bái… hòng gây sức ép để đòi tiền nợ. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai các bên để làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) vừa bắt giữ Bùi Trọng Quí (34 tuổi trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Nhật Huy (26 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Đây là hai đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt 200 trăm triệu đồng của nhiều bị hại với mục đích chạy án. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ. (xem chi tiết)

Thấy người bán hàng rong cùng loa kẹo kéo ở quán nhậu thuộc phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một, tình Bình Dương) nên Phạm Văn Quốc (25 tuổi, quên Cần Thơ) xin hát một bài. Tuy nhiên, do tiếng hát lớn nên ông Mai Chí Phương (35 tuổi, quê Hậu Giang) đang nhậu cùng quán xoay loa ra hướng khác khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả Quốc cầm kéo đâm ông Phương cùng một người khác bị thương nặng rồi rời khỏi hiện trường. Công an TP Thủ Dầu Một đang tạm giữ Quốc để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Lộc Liên

Tổng hợp