Bản tin Hình sự: Sang hàng xóm nhậu rồi hiếp dâm con gái 13 tuổi chủ nhà

Sau cuộc nhậu hôm 27/4 với bạn hàng xóm, Võ Văn Hãnh, (51 tuổi, quê An Giang) giở trò đồi bại với bé gái con chủ nhà và bị bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Hãnh thừa nhận đã nhiều lần gọi cô bé đến sờ soạng. Công an huyện Bến Cầu (An Giang) đã bắt giữ Hãnh để điều tra hành vi Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. (tổng hợp)

Rạng sáng ngày 29/4, công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) phát hiện, bắt giữ 24 thanh niên (8 nữ và 16 nam) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng vip 1, quán karaoke HTV thuộc Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa. (xem chi tiết)

Hôm nay 30/4, Hội đồng các cơ quan tố tụng TPHCM xác nhận, dịp lễ 30/4 này có 113 phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Bố Lá, Chí Hoà và các trại tạm giam công an quận trên địa bàn được giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Cụ thể, có 43 phạm nhân được giảm hết thời hạn hình phạt tù, còn lại giảm án từ 3 tháng đến 9 tháng tù.(xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt quả tang một nhóm 13 đối tượng (6 nữ, 7 nam) khi đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 20 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa, 1 ô tô, 12 xe máy,…Quá trình xác minh, các đối tượng trên người ở huyện Ngân Sơn và tỉnh Thái Nguyên chủ yếu là nghiện và buôn bán ma tuý. (xem chi tiết)

Sáng 30/4, Tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã vây bắt Đặng Viết B. (20 tuổi, trú tại Phú Xuân, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) khi thanh niên này đang điều khiển xe mô tô BKS 75H1-524.89 bốc đầu, chạy bằng một bánh trên cung đèo Hải Vân. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong, mới đây luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn LS TP Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho gia đình tiến sĩ Tín) cho hay, trước đó ngày 13/4, ông đã có đề nghị Ban quản lý chung cư New Saigon (TP.HCM), cung cấp hệ thống camara an ninh vào khung giờ 11h-16h ngày 5/4, thời điểm TS Bùi Quang Tín có mặt tại đây. (xem chi tiết).

Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Lê Nữ Lan Na (SN 2001, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) lập tài khoản facebook cá nhân lừa bán khẩu trang để chiếm đoạt 4,6 triệu đồng. Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc uyên phạt Na 2 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (xem chi tiết)

Sau bữa nhậu khi về quê thăm cha mẹ, Nguyễn Thanh Sang, 23 tuổi (Vĩnh Long) thấy bé gái hàng xóm đi ngang nên gọi vào nhờ nhà rửa chén, giặt quần áo và hứa sẽ cho 30.000 đồng. Tiếp đó Sang giả vờ nhờ cô bé mang quạt máy vào phòng ngủ rồi khống chế, hiếp dâm. Công an huyện Mang Thít đã tạm giữ hình sự Sang để làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (xem chi tiết)

