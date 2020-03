Bản tin Hình sự: Tiếp viên cà phê bị đánh gẫy 9 xương sườn vì từ chối kích dục không công

Quảng cáo

Từ chối kích dục cho khách nên Phan Thị Thùy T (24 tuổi, tỉnh Tây Ninh) bị Lê Thế Diện (26 tuổi, quản lý quán cà phê ở Đồng Nai) cùng Lê Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, Bình Thuận) chích roi điện vào người, dùng cây sắt đánh vào bụng, ngực rồi dùng chân đá nạn nhân tới khi ngất xỉu. Hậu quả, T bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy 9 xương sườn, xuất huyết ở bụng. Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Công Huân (39 tuổi, chủ quán cà phê), Bùi Thị Hiên (39 tuổi, vợ Huân, đều ngụ tại TP Biên Hòa) cùng Diên Và Huyền về hành vi cố ý gây thương tích. (xem chi tiết)

Nhận thấy Trung Quốc khan hiếm khẩu trang giữa dịch COVID-19 nên Hồ Thúy Nga (SN 1986, Cao Lộc, Lạng Sơn) lên mạng xã hội Wechat rao bán khẩu trang số lượng lớn, sau đó nhiều người đã chuyển tiền cho Nga để mua nhưng đối tượng này không giao hàng, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Công an Lạng Sơn đã bắt giữ Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (xem chi tiết)

TAND tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (SN 1961, ở Hạ Hòa) 17 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu M (SN 2007, con gái riêng của chị Đinh Thị T – con dâu Hùng). Quá trình điều tra, ông Hùng khai, đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu M. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án Nguyễn Thanh Tâm – bị can sát hại thượng tọa và cô gái làm công quả tại chùa Quảng Ân (khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân). Mới đây, Công an tỉnh Bình Thuận đã lập biên bản thu giữ số tiền hơn 750 triệu đồng mà Tâm đã lấy cắp cùng 3 điện thoại sau khi gây ra vụ thảm án. (xem chi tiết)

Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Thế Sơn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú (trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, khi bán dự án Khu dân cư Hòa Lân cho công ty khác, ông Sơn chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ 14 hộ dân thuộc diện được đền bù tái định cư để chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của đối tác. (xem chi tiết)

Bị công an Nghệ An chặn xe vây bắt trên Quốc lộ 48 (đoạn qua xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn), Tạ Văn Cường (31 tuổi, trú tại TP. Chí Linh, Hải Dương) liều lĩnh chống trả, đâm xe vào lực lượng làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát nhưng bị khống chế sau đó. Tại hiện trường, công an thu giữ 6kg ma túy tổng hợp (ketamin). Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án. (xem chi tiết)

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Nguyễn Đức Thọ cho biết, đã mời chủ tài khoản Facebook Nguyễn Sin đến làm việc với Thanh tra sở vào thứ 2 (ngày 30/3) để làm rõ việc tung tin bịa đặt có ca tử vong vì dịch COVID-19. Sau khi làm việc với chủ tài khoản, căn cứ kết quả, Thanh tra sở sẽ có hình thức xử lý chủ tài khoản này theo quy định pháp luật. (xem chi tiết)

Khoảng hơn 22h ngày 28/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi nhiều tài sản trong 3 cửa hàng kinh doanh đồ điện, tạp hóa thuộc phường Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội). Hiện chính quyền phường Phú Lương đang thống kê thiệt hại và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp