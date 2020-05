Bắt 14 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên đường đi Tam Đảo

Quảng cáo

Ngày 5/5, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Tam Đảo đã bắt giữ một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, khoảng 11h ngày 30/4, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tam Đảo phát hiện tại tuyến đường tỉnh lộ 302 thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo có một nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, biển số xe bị che lấp, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tổ công tác đã tiến hành chốt chặn, kiểm tra, bắt giữ 8 xe mô tô và 14 người. Được biết, các đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi, chủ yếu ở tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được Nguyễn Tiến Vui (SN 2004, ở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ) rủ tụ tập đi chơi ở khu du lịch Tam Đảo và Tây Thiên qua Facebook. Trên đường đi nhóm đối tượng dàn hàng ngang, chạy với tốc độ cao, bốc đầu xe, lạng lách… sau đó bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Tam Đảo đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên, tạm giữ 8 xe mô tô và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Thanh Hà