Bắt 140 đối tượng, thu hàng trăm triệu khi đột kích sòng bạc trên đồi vắng

Ngày 2/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận mở rộng điều tra làm rõ vụ đánh bạc với quy mô lớn mà công an Đồng Nai vừa triệt phá.

Sau nhiều ngày trinh sát, vào 17 giờ ngày 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích vào khu vực thuộc thôn 10 xã ĐaKai (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) - là vùng đồi núi ít người qua lạ. Khi phát hiện lực lượng chức năng nhiều đối tượng tham gia đánh bạc đã bỏ trốn. Cảnh sát đã bao vây, khống chế 140 đối tượng; thu giữ hàng trăm triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều ô tô, mô tô… cùng các tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Các đối tượng bị khống chế bắt giữ. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, tụ điểm đánh bạc trên có khoảng 20 đối tượng đứng ra tổ chức và thuê xe ôm làm phương tiện di chuyển tới địa điểm đã được hẹn trước, cắt cử nhiều đối tượng cảnh giới ở nhiều khu vực và liên tục thay đổi địa điểm để đối phó với lực lượng chức năng.

Mạnh Thắng