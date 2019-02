Bắt 2 nghi can cướp tiền của trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

23 giờ ngày 7/2, trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang, trú tại phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định). Đây là 2 nghi can trong vụ cướp táo tợn xảy ra tại trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây vào sáng cùng ngày.

Hai nghi can đã bị bắt giữ tại khu vực ga Sài Gòn khi đang chia nhau tiền cướp và tiếp tục lên kế hoạch trốn chạy.



Theo điều tra ban đầu, sau khi cướp được hơn 2,2 tỷ đồng, hai nghi can tẩu thoát bằng xe máy, được khoảng 3 km thì Trần Tuấn Anh ngã xuống đường bị thương ở chân nên nằm lại bên đường tàu cách hiện trường vài km. Nguyễn Vũ Hoàng Nam đưa xe máy đến gửi tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh rồi đón xe đến TP HCM thuê phòng trọ. Tại đây Nam gọi điện cho Trần Tuấn Anh bắt taxi lên gặp nhau để chia tiền. Trong lúc 2 nghi can đang chia tiền cướp được thì bị trinh sát bắt giữ.

Cơ quan điều tra thu giữ một số tang vật gồm một số vàng do Nam lấy tiền cướp mua ngay sau đó để dễ cất giấu cùng và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Cả hai nghi can là nhân viên cũ của Trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đều đã nghỉ việc trước đó.



Thời điểm xảy ra vụ cướp, trong khi các nhân viên thu phí là Hồ Thị Anh Thư (SN 1991), Lê Thị Thơm (SN 1991) và Trần Đông Nam (SN 1986) đang ngồi kiểm đếm tiền trong phòng kế toán thì 2 đối tượng đột nhập vào. Một đối tượng cầm vật nghi dao tự chế dài khoảng 40 cm, đối tượng khác cầm vật giống súng ngắn đã xông vào khống chế nhân viên và cướp tài sản, sau đó chạy thoát ra hàng rào trạm thu phí vào rừng cao su thuộc xã Xuân Thạnh (Thống Nhất).



Trên đường trốn chạy, 2 tên cướp để rơi lại một ba lô đựng 80 triệu đồng. Số tiền bị các đối tượng cướp đi khoảng 2,2 tỷ đồng.

Mạnh Thắng