Xác định nghi can dùng súng cướp hơn 2 tỷ ở trạm thu phí Dầu Giây

Qua công tác điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định một trong hai nghi can trong vụ cướp xảy ra tại trạm thu phí Dầu Giây, là nhân viên cũ của công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E).

Cụ thể, đối tượng này là N.T. A (25 tuổi, ngụ tại quận 2, TP HCM). N.T.A là nhân viên cũ của trạm thu phí Long Phước – Cao tốc TP HCM- Long Thành – Dầu Giây (HLD). Đối tượng còn lại là N. cũng từng là nhân viên làm việc ở đường HLD.

Số tiền các đối tượng cướp tại trạm thu phí khoảng 2,2 tỷ đồng. Trong quá trình chạy trốn, 2 đối tượng đã làm rơi một giỏ tiền đựng khoảng 80 triệu đồng. Ngoài ra, hai nghi can còn làm rơi một số lượng tiền tại hiện trường. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt 2 nghi can.

Ảnh: Công an đang khám nghiệm hiện trường

Như thông tin đã đưa, v ào lúc 7h ngày 7/2, đã xảy ra vụ cướp có vũ khí tại tram thu phí Dầu Giây (địa bàn xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Hai đối tượng trang bị súng và dao đã xông vào phòng kế toán vé thẻ (phòng có két sắt đựng tiền thu phí).

Thời điểm này, nhân viên vừa thực hiện xong công tác giao nhận ca (két sắt đang được mở để để cất tiền thu phí trong 3 ngày qua). Hai đối tượng đã khống chế các nhân viên bao gồm kế toán, thủ quỹ và giám sát để cướp tiền trong két sắt.

Qua cung cấp của nhân viên có mặt tại hiện trường, hai đối tượng tỏ ra rất táo tợn, chúng kê súng và dao vào cổ nhân viên để uy hiếp, đánh một nhân viên trước khi rút đi. Vụ cướp được thực hiện trong khoảng thời gian 6 phút. Các nhân viên an toàn, chỉ bị xây xát nhẹ.

Mạnh Thắng