Bắt 5 đối tượng vụ nổ súng hỗn chiến ở quán karaoke Sài Gòn

Ngày 2/10, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, lấy lời khai, lập hồ sơ nhóm Nguyễn Thành Luân (26 tuổi, ngụ quận 4), Hà Thành Đạt (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Võ Hữu Lộc (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Lê Đăng Dũng (45 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và Lư Phước Cường (35 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra vụ nổ súng, hỗn chiến trên địa bàn.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm chiếc ô tô mà nhóm Hùng đi tới quán karaoke Duabai. Ảnh: HT

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 30/9, Luân mang theo súng bắn đạn bi và năm viên ma túy bỏ vào túi xách đến quán karaoke Dubai địa chỉ số 14 đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp theo lời hẹn với Lư Phước Hùng (37 tuổi, anh ruột Cường) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc.Liền đó, Hùng cùng em trai là Cường và bốn người khác đi xe năm chỗ màu đỏ biển số TP.HCM tới gặp Luân nói chuyện. Tuy nhiên, hai bên không tìm được tiếng nói chung. Mâu thuẫn đỉnh điểm khi nhóm Hùng tấn công bằng tay chân và gậy gỗ vào Luân.Do trước đó, Luân đã nắm được tình hình có khả năng bị nhóm Hùng đánh nên đã nhờ ba người gồm Hồ Thành Đạt, Võ Hữu Lộc và Lê Đăng Dũng đến quán chờ sẵn. Nếu có “động”, nhóm này sẽ hỗ trợ Luân tấn công ngược đối thủ.Trong lúc hai bên hỗn chiến, Dũng dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải bắn vào nhóm Hùng, Cường bị thương…Nhận được thông tin, Công an phường 7 nhanh chóng có mặt thì nhóm này bỏ chạy ra bên ngoài. Chạy được khoảng 1 km, cả nhóm bị công an khống chế.Công an bắt năm người liên quan và thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi, một súng bắn đạn hoa cải, một áo giáp và hơn 20 viên ma túy…Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, truy xét.