Bắt Chủ tịch xã tham mưu ký cấp đất quốc phòng cho người nhà cán bộ

Sáng 21/2, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết: Viện này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Công an tỉnh Đắk Nông đối với ông Nguyễn Thành Trí (Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm, nguyên Phó phòng TN-MT huyện, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng kí đất đai huyện Tuy Đức) và ông Nguyễn Thành An (cán bộ Văn phòng đăng kí đất đai huyện Tuy Đức) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định trong quản lý đất đai theo điều 229, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trí và ông An để điều tra về hành vi nói trên.

UBND huyện Tuy Đức đã cấp sổ đỏ trên đất sân bay Bù Boong cũ cho nhiều người nhà cán bộ

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Nông, trong thời gian làm Phó phòng TN-MT huyện, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Đức, ông Trí đã tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện ký cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng sai quy định cho nhiều người dân, trong đó phần lớn là người quen và người thân của các cán bộ huyện này. Trong lúc đó, ông Trí và ông An còn ký xác nhận hồ sơ 15ha đất 135 từ đất thuê sang cấp quyền quyền sử dụng đất cho bà Trương Thị Thoại (vợ ông Trần Đình Mạnh, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, hiện làm Phó giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đắk Nông).

Trước đó, vào tháng 11/2017, báo Tiền Phong đã có bài viết “Xử lý vụ cấp sổ đỏ đất quốc phòng” phản ánh những sai phạm trong việc UBND huyện Tuy Đức đã cấp 17 sổ đỏ cho 12 hộ dân trên đất sân bay Bù Boong cũ, ở xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức. Đến năm 2018, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc thanh tra và có kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc cấp sổ đỏ tại khu vực đất quốc phòng sân bay Bù Boong cho gia đình các cán bộ, lãnh đạo huyện.

Theo kết luận thanh tra, vào năm 2015, Bộ Quốc phòng giao lại cho UBND tỉnh Đắk Nông 21,5ha đất quốc phòng khu vực sân bay Bù Boong. Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Đắk Nông vào ngày 17/6/2014, khu vực này vẫn được quy hoạch là đất quốc phòng. Trong khi đó, vào năm 2014 và 2015, huyện Tuy Đức đã cấp 17 sổ đỏ cho 12 hộ, cá nhân trên đất quốc phòng khu vực cuối sân bay Bù Boong với tổng diện tích khoảng 27.800 m2.

Qua quan sát của PV, các thửa đất đã được cấp sổ đỏ này nằm tại ngã ba tỉnh lộ 1 và đường đi vào trung tâm huyện, nên đều có giá trị từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng/lô. Trước khi sai phạm bị phát hiện, các khu đất này đã được san ủi để chuẩn bị xây dựng nhà cửa, tuy nhiên hiện nay là những bãi đất trống.

Vị trí đất quốc phòng được cấp sổ đỏ cho người nhà cán bộ huyện Tuy Đức nằm bên cạnh tỉnh lộ 1

Theo thanh tra, việc cấp 17 sổ đỏ cho 12 hộ dân xảy ra trong năm 2014 (12 sổ) và 2015 (5 sổ) và những người được cấp đều là người thân của cán bộ tại địa phương. Trong đó, gia đình ông Lang Văn Khang (nguyên chủ tịch UBND xã Đắk Búk So) được cấp ba lô, gồm hai lô đất cấp cho mẹ vợ, 1 lô cho em rể. Gia đình ông Trần Văn Thiết (nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức) cũng được cấp một lô đất trên diện tích đất là sân bay Bù Boong. Theo hồ sơ, đầu năm 2014, bà Nguyễn Thị Hoàn (vợ ông Thiết) lập các thủ tục để xin cấp sổ đỏ lô đất rộng 240 m2 và đã đóng thuế đầy đủ. Ngoài ra, gia đình ông Phan Văn Bưu (nguyên chỉ huy trưởng) và ông Nguyễn Bá Hưng (trợ lý quân sự Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức) cũng được cấp các lô đất thuộc đất quốc phòng.

Trong danh sách được cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng còn có tên bà Nguyễn Thị Nhơn (vợ ông Đỗ Thành An, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Đức), bà Lê Thị Tuyết Mai (vợ ông Nguyễn Ngọc Kha, nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tuy Đức), ông Nguyễn Thành Phước (em trai ông Nguyễn Thành Trí), ông Phạm Hoàng Quảng (nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Búk So)…

Thanh tra tỉnh Đắk Nông cho rằng các sai phạm về đất đai tại đây thuộc trách nhiệm của Ban chỉ huy quân sự Tuy Đức, UBND xã Đắk Búk So mà những người chịu trách nhiệm trực tiếp là các ông Phan Văn Bưu, Trần Văn Thiết, Lang Văn Khang. Ngoài ra, việc ký cấp 17 sổ đỏ sai quy định trách nhiệm thuộc về hai ông Hoàng Viết Chấn (hiện làm Chánh văn phòng HĐND tỉnh Đắk Nông) và ông Hồ Bá Bằng (hiện làm Phó chủ tịch HĐND huyện Tuy Đức) - đều nguyên là Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức.

​CÔNG HOAN