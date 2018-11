Bắt đối tượng đánh 2 công an bị thương

Theo đó, ngày 4/11, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị này đang tạm giữ Vũ Xuân Thọ (SN 1990, ngụ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an huyện Hớn Quản, cho hay do trước đó vào ngày 30/10, Thọ đến nhà và lớn tiếng gây gổ với gia đình ông Phạm Văn Thùy (SN 1962, ngụ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, Bình Phước). Để an toàn cho bản thân và gia đình, ông Thùy đã gọi điện báo công an địa phương đến can thiệp.

Công an xã Tân Hưng cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp các đơn vị tuần tra trên đường nhằm xử lý kịp thời khi có vụ việc xảy ra

Không lâu sau khi người dân phản ánh, hai cán bộ công an xã Tân Hưng là ông Võ Văn Thuyên (SN 1974) và Lương Quốc Trí (SN 1983) đến nơi xảy ra vụ việc. Tại đây, khi thấy lực lượng chức năng, Thọ lăng mạ tổ công tác và đấm vào mặt, đầu ông Trí.

Khi thấy ông Trí bị tấn công, ông Thuyên dùng tay khống chế Thọ thì bị Thọ húc đầu vào cằm rồi đá vào hạ bộ. Tuy nhiên, Thọ sau đó đã bị công an và người dân khống chế đưa về trụ sở công an làm việc.

Hương Chi