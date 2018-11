Thượng tá gây tai nạn liên hoàn: Không có cơ sở khởi tố vụ án?

Chiều tối 1/11, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, phía công an tỉnh mới chỉ báo cáo đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào tối ngày 29/10. Cơ quan này cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được báo cáo kết luận cuối cùng về vụ việc.

Trong khi đó, đại diện Công an tỉnh Bình Phước lại cho biết, kết luận ban đầu của Công an tỉnh Bình Phước cho rằng ông Vũ Văn Hải - Phó Công an thị xã Đồng Xoài (người lái ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn) không có nồng độ cồn trong người và nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bể lốp.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn liên hoàn

Công an tỉnh Bình Phước cũng cho biết thêm, các nạn nhân chỉ bị thương nên vụ tai nạn không có cơ sở để khởi tố.

Sáng ngày 1/11, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã gửi công văn đến UBND tỉnh Bình Phước về việc khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra đêm 29/10, trên tuyến quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Công văn nêu rõ, xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm quy định pháp luật gây ra vụ tai nạn giao thông này là Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài; đặc biệt, làm rõ việc người điều khiển ô tô có vi phạm quy định về nồng độ cồn hay không, thông tin kịp thời cho các cơ quan truyền thông và gửi báo cáo về Ủy ban.

Trước đó, tối ngày 29/10, chiếc ôtô biển kiểm soát 61A-12369 do thượng tá Hải điều khiển chạy từ hướng TX. Đồng Xoài về huyện Chơn Thành đã tông vào nhiều xe trên đường.

Chiếc ôtô sau khi tông nhiều xe máy đã leo lên vỉa hè rồi tiếp tục lao xuống đường tông vào hai xe máy đi cùng chiều khiến nhiều người bị thương. Theo công an, trong số những người được đưa đi cấp cứu có hai người bị thương nặng. Hiện một số nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Bình Phước, trong đó những nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn liên hoàn, người dân bức xúc đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ vụ việc. Lúc bấy giờ, ông Hải được quay lại trong tình trạng đi không vững nên người dân cho rằng ông Hải say xỉn. Lúc xảy ra tai nạn, tại hiện trường cơ quan chức năng cho rằng ông Hải có mùi cồn.

Hương Chi