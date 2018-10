Thượng tá lái ô tô gây tai nạn liên hoàn, nhiều người bị thương

Trưa ngày 30/10 Công an Bình Phước, cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra vào đêm 29/10 trên địa bàn tỉnh này. Công an cũng xác nhận, Thượng tá Vũ Văn Hải – Phó trưởng Công an TX. Đồng Xoài là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn.

Trước đó, tối ngày 29/10, chiếc ôtô biển kiểm soát 61A-12369 do thượng tá Hải điều khiển chạy từ hướng TX. Đồng Xoài về huyện Chơn Thành đã tông vào nhiều xe trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc ôtô sau khi tông nhiều xe máy đã leo lên vỉa hè rồi tiếp tục lao xuống đường tông vào hai xe máy đi cùng chiều khiến nhiều người bị thương. Theo công an, trong số những người được đưa đi cấp cứu có hai người bị thương nặng. Hiện một số nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Bình Phước, trong đó những nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, bước đầu xác định Thượng tá Hải có nồng độ cồn khi lái xe gây tai nạn liên hoàn.

Hương Chi