Bắt đối tượng giết người sau 3 giờ gây án

Lúc 0h30’ ngày 17/6, lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre đã truy đuổi và bắt được nghi can giết người sau 3 giờ gây án. Nghi can bị bắt là Trần Quốc Việt (28 tuổi, ĐKTT xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).