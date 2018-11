Bắt đối tượng tông xe vào Cảnh sát giao thông

Chiều 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã tạm giữ Điền Hòa Nhật Bảo (23 tuổi, ngụ TP Phan Rang – Tháp Chàm) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ khi tông xe vào CSGT.Theo cơ quan Công an: Lúc 8h40’ ngày 5/11, Bảo điều khiển xe máy BKS 85D1- 242.14 chở theo vợ là chị Phạm Thị Hoài N. (23 tuổi, ngụ TP Phan Rang – Tháp Chàm). Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Trãi và đường Tô Hiệu, Bảo cho xe vượt đèn đỏ.Thấy vậy, tổ tuần tra của Đội CSGT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Bảo không chấp hành. Chưa dừng lại, Bảo tông xe vào đồng chí Nguyễn Công Thái, cán bộ đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm làm nhiệm vụ bị thương nhẹ. Ngay sau đó, Bảo đã bị người dân và tổ công tác bắt giữ.

Theo Công an Nhân dân