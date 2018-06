Bắt đối tượng Trung Quốc trốn nã đang nhập cảnh vào Việt Nam

Trước đó, Cục Đối ngoại - Bộ Công an Việt Nam nhận được công hàm của Văn phòng sỹ quan liên lạc cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị hỗ trợ xác minh, truy bắt Du Rong Ming (sinh năm 1972, quận Dương Phố, TP Thượng Hải, Trung Quốc).

Theo điều tra từ phía Trung Quốc, khi tham gia giao dịch trái phiếu, Ming cùng đồng bọn đã hối lộ cho nhân viên liên quan với số tiền lớn để tư lợi. Sau khi phạm tội, Ming trốn qua các nước Mỹ, Thái Lan, Malaysia và chuẩn bị nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Lúc 0h30 ngày 23/6, PC52 Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng tổ chức xác minh và bắt khi đối tượng này chuẩn bị nhập cảnh. Vào 1h sáng 25/6, công an Việt Nam đã bàn giao Ming cho công an Trung Quốc cùng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Thanh Trần