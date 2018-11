Bắt đối tượng truy nã liên quan đường dây vận chuyển 300 bánh heroin

Sáng 28/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Bộ công an phối hợp với lực lượng biên phòng, công an địa phương tổ chức tiếp nhận đối tượng truy nã Nông Văn Khởi (SN 1991, trú tại xã Minh Long, Hạ Lang, Cao Bằng) do Công an Trung Quốc trao trả.

Ngay sau khi được trao trả về Lạng Sơn, tên Khởi đã khai nhận hành vi phạm tội *ảnh: Nguyệt My

Theo điều tra, tháng 2/2018, Bộ công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia từ Lào qua Sơn La để mang đến các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Công an bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 288 bánh herôin, trị giá khoảng 57 tỷ đồng cùng 2 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

Đối tượng Khởi là mắt xích quan trọng trong đường dây này và đã nhanh chân chạy sang Trung Quốc ẩn náu.

Ngày 2/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Nông Văn Khởi về tội danh mua bán trái phép chất ma túy; ngày 6/9/2018, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (InterPol) đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Nông Văn Khởi.

Thông qua cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, Bộ công an Trung Quốc vào cuộc xác minh và đã bắt giữ đối tượng bị truy nã Khởi tại thành phố Quảng Đông, Trung Quốc

Nguyễn Duy Chiến