Bắt đối tượng vận chuyển 6 bánh ma túy trong thùng sơn

Ngày 28/9, Công an TP Hà Nội cho biết, CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đổng Văn Sài (SN 1970, trú phường Tân Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Trương Quang Ngọc (SN 1974, trú phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 23/7, Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra chiếc xe tải tại đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (thuộc bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn), phát hiện 6 bánh heroin hình chữ nhật được giấu kín trong các thùng sơn trên xe.

Lái xe Ngọc thừa nhận đã chở thuê số ma túy trên cho Sài. Sau đó, Đổng Văn Sài bị bắt giữ khi đang trên xe khách từ Điện Biên về Thái Nguyên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận ngày 20/7, Sài mua 6 bánh heroin ở Điện Biên với giá 870 triệu đồng. Sau đó, Sài bàn với Ngọc sẽ giấu ma túy trong các thùng sơn để đưa đi giao dịch.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Hà