Bắt được 2 phạm nhân khoét tường trốn trại

Cụ thể, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) vào lúc 22 giờ ngày 5/12, khi y đang lẫn trốn tại TP. Long Xuyên (An Giang). Đây là phạm nhân đang thụ án 12 năm tù vì can tội giết người, bị tuyên án cuối tháng 9/2018.

Đối tượng còn lại là Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, ngụ phường 1, quận 5, TP.HCM) bị các trinh sát bắt giữ vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 6/12 tại thị trấn Tri Tôn (An Giang). Trước đó, đối tượng bị tạm giam do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đã bắt được 2 trong 3 phạm nhân khoét tường trốn trại ở Kiên Giang.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai của 2 đối tượng nói trên và điều tra làm rõ. Riêng đối tượng còn lại là Trần Quốc Quân (39 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) can tội mua bán trái phép chất ma tuý vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục phối hợp với Công an các tỉnh truy bắt.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 5/12, ba phạm nhân khoét tường trốn khỏi Trại tạm giam Cầu Ván (phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Ngay sau khi phát hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt.

Nhật Huy