Bắt được nữ thủ quỹ chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng rồi bỏ trốn vào Lâm Đồng

Chiều nay, 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Nam Định cho biết, quá trình lần theo tung tích của một can phạm đã bỏ trốn, đơn vị này đã phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và bắt giữ được Bùi Thị Khương (42 tuổi, trú tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Đà Lạt.

Hồ sơ can phạm này cho biết, Bùi Thị Khương nguyên là Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Cổ Lễ.

Trước đó, vào ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam bị can Bùi Thị Khương và 2 đối tượng khác là Dương Thị Phượng (58 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Cổ Lễ), Trần Thị Tuyết (28 tuổi, Thủ quỹ Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Cổ Lễ) về tội "Tham ô tài sản".

Bùi Thị Khương được di lý từ Lâm Đồng về Nam Định để quy án - Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, trước khi có lệnh khởi tố, Khương đã bỏ trốn vào huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đổi tên thành Bùi Thị Hương để hòng thoát tội.

Kết quả điều tra ban đầu về vụ án và bị can này cho biết, trong thời gian công tác tại Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), với vai trò là Trưởng ban kiểm soát, Bùi Thị Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo và cùng một số cán bộ, nhân viên của Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Cổ Lễ lập hồ sơ, chứng từ nộp khống tiền mặt để hợp thức hóa, chiếm đoạt số tiền gần 3,7 tỷ đồng.

Hiện Bùi Thị Khương đã được di lý về Nam Định để phục vụ điều tra.

