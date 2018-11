Bắt giam hai cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

TPO - Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng, nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cùng hai người khác về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” - theo Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999.