Bắt giam nhóm 'tín dụng đen' tra tấn nhân viên đến chết

Cụ thể, 9 đối tượng bị khởi tố trong vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ở phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng cầm đầu, chủ mưu); Ngô Văn Chương (SN 1988, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Trần Văn Phiên (SN 1991, ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định); Đoàn Minh Cương (SN 1989, ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Bùi Văn Chung (SN 1992, ở Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng); Nguyễn Thành Long (SN 1998, ở TP Uông bí, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, ở phường 15, quận 10, TP HCM); Trần Hồng Phong (SN 1985, ở phường 11, quận 10, TP HCM).

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giam 4 tháng đối với 7 bị can và truy nã với 2 bị can là Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Thành đã bàn bạc với Thắng thống nhất với nhau mở công ty chung để hoạt động tín dụng đen, lấy tên là “Công ty Nam Long”. Công ty này không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng, đặt trụ sở chính tại 393 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM.

Công ty kinh doanh cho vay tài chính dưới hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả số tiền gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay và hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay.

Ngoài ra, còn hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi từ 15-30%/ngày. Đối tượng cho vay là cá nhân có tài sản đảm bảo, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp. Thắng là người chịu trách nhiệm huy động vốn cho tổ chức tín dụng này vay lại, còn Thành làm giám đốc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ máy của Công ty Nam Long. Lợi nhuận thu được chia làm 2 phần, trong đó, 50% sử dụng quay lại để công ty cho vay, 50% lợi nhuận còn lại Thành và Thắng chia nhau.

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, Nguyễn Văn Minh là nhân viên “Công ty tài chính Nam Long” có trụ sở tại TP HCM (là công ty ma, không đăng ký). Từ tháng 4/2018, Minh làm việc cho công ty trên tại chi nhánh Bắc Kạn. Nhiệm vụ của Minh là đi thu tiền nợ mà khách hàng vay về nộp cho công ty.

Tháng 7/2018, Minh thu tiền của khách hàng nhưng không nộp và còn cầm cố 1 chiếc xe máy của công ty để tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn. Ngày 8/7/2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo các chi nhánh khu vực phía Bắc đến nhà Minh để đòi tiền. Đến ngày 9/7/2018, các đối tượng tìm thấy Minh tại Sóc Sơn (Hà Nội) sau đó tổ chức đánh hội đồng và đưa Minh về chi nhánh Hà Nội ở xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn).

Tại đây các đối tượng đưa ra hình thức “kỷ luật”, tra tấn đối với Nguyễn Văn Minh là yêu cầu xin lỗi, xin chữ ký từng người cho ở lại công ty hoặc đưa ra pháp luật. Đồng thời, đưa 1 bát cơm và 1 bát phân bắt Minh chọn 10 lần. Nếu Minh bò đến bát cơm sẽ bị đá vào lưng, ngực, bụng để “dạy dỗ cách làm người”. Cả 10 lần, nạn nhân bò đến bát cơm đều bị đánh.

Đến khoảng 4h ngày 10/7/2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo Ngô Văn Chương đưa Minh về chi nhánh Thanh Hóa (ở lô 7, đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, Tp Thanh Hóa) để tiếp tục “quản lý, cải tạo, dạy dỗ lại cách làm người”.

Tại đây, Chương giao nạn nhân cho 2 nhân viên mới trông coi. Đến 10h ngày 19/7/2018, do thấy sức khỏe của Minh yếu nên Chương đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, khi nghe bác sĩ nói bệnh nhân ngừng tim, chết lâm sàng thì Chương bỏ đi.

Sau 4 tháng tổ chức điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, chay vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức. Hiện cơ quan công an đang tạm giam 4 tháng đối với 7 đối tượng và truy nã đối với 2 bị can).

Hoàng Lam