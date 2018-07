Bắt giam Phó phòng Khảo thí Hà Giang Vũ Trọng Lương

Ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Vũ Trọng Lương (SN 1978, trú phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Trọng Lương là Phó Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang. Ông này bị xác định đã can thiệp, nâng điểm thi cho 114 thí sinh ở Hà Giang trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.

Bị can Vũ Trọng Lương. Trước đó, chiều 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra việc điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này có nhiều bất thường.

Theo cơ quan chức năng, ông Vũ Trọng Lương là người nhận các tin nhắn chứa thông tin thí sinh rồi can thiệp vào bài thi để nâng điểm, mỗi trường hợp ông Lương chỉ làm trong 6 giây. Ngoài ra, 2 cán bộ Đại học Tân Trào được Bộ GD&ĐT cử làm thanh tra chấm thi tại Hà Giang cũng không có mặt vào ngày 2/7 khi tỉnh này chấm thi.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà