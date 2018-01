Bắt giữ 8 thanh niên gây ra 30 vụ trộm nắp hố ga

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, vừa làm rõ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm nắp hố ga và nắp hố cáp viễn thông trên địa bàn Huế thời gian gần đây, gây ảnh hưởng an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và an toàn vận hành cáp thông tin liên lạc.

Các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm nắp hố ga vừa bị Công an Huế bắt giữ

Trước đó, Công an thành phố Huế nhận tin báo từ VNPT TT-Huế và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế về việc liên tục bị mất cắp nắp hố ga và nắp hố cáp viễn thông. Công an thành phố Huế đã vào cuộc truy xét, làm rõ và bắt giữ nhóm gồm 8 đối tượng là Phạm Thanh Quang, Nguyễn Trần Nguyên Phúc, Trần Công Thành, Trần Thanh Hiếu, Trương Đình Thuận, Nguyễn Đức Tài, Hoàng Ngọc Anh Đức (cùng trú thành phố Huế) và Nguyễn Bảo Toàn (trú huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, sau thời gian phát hiện nắp hố ga, viễn thông trên các tuyến đường của thành phố Huế không có khóa và được làm bằng chất liệu kim loại (gang, sắt) nên nảy ý định trộm cắp đem bán cho các cơ sở phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2017 đến đầu năm 2018, các đối tượng nêu trên đã gây ra hơn 30 vụ lấy trộm nắp hố ga và hố cáp viễn thông, đem bán với giá “bèo” chỉ với 350.000 đồng/nắp. Các cơ quan chức năng nhận định, việc lấy trộm nắp hố ga, nắp viễn thông không chỉ làm thất thoát tài sản của đơn vị, doanh nghiệp mà còn gây nguy hiểm về giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và an toàn vận hành cáp thông tin liên lạc.

Đến ngày 28/1, Công an thành phố Huế đã củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Văn