Bắt giữ đối tượng giấu 17kg ma túy đá trong những gói trà

Đối tượng Tâm.

Ngày 08/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trí Tâm (31 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 1/1, Công an tỉnh này đã bắt quả tang Phạm Lê Minh Cường (27 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), Nguyễn Thanh Sang (25 tuổi) và Huỳnh Tấn Phong (32 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cũng về hành vi trên.

Để mở rộng điều tra vụ án, vào khoảng 14h ngày 04/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an thành phố Hồ Chí Minh, thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tâm khi đối tượng đang chuẩn bị giao dịch hàng cấm.

Những gói trà chứa ma túy bị thu giữ.

Tại khu vực đường Lê Bình, phường 3, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, lực lượng đã thu giữ 17 gói trà có bao bì bằng tiếng nước ngoài, bên trong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 17kg.

Tâm khai nhận, các tinh thể màu trắng chứa bên trong các gói trà là ma túy tổng hợp dạng đá, mà y vừa vận chuyển từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh để bán lại kiếm lời.

Kim Hà